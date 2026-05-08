Nella puntata dell’8 maggio di Uomini e Donne, il Trono Over si è acceso con momenti di forte emozione e tensione. Marina si è lasciata andare alle lacrime dopo le parole di Giancarlo, mentre Barbara ha mostrato tutta la sua rabbia in studio. La scena ha coinvolto diversi protagonisti, creando un clima di grande agitazione tra i presenti.

Tra lacrime, tensioni e frecciatine, la puntata dell'8 maggio di Uomini e Donne accende il Trono Over: Marina crolla dopo le parole di Giancarlo, mentre Barbara perde la pazienza in studio. Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi, venerdì 8 maggio 2026, non sono mancati scontri, lacrime e momenti esilaranti. Al centro dello studio, ancora una volta, dame e cavalieri del Trono Over, con Maria De Filippi affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Marina in lacrime contro Giancarlo: "Mi ha devastata" La prima a sedersi al centro dello studio è stata Marina che, dopo la puntata di ieri, ha ripreso immediatamente il suo scontro con Tina e Gianni.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne nel caos: Marina piange, Barbara esplode e Giancarlo sorprende

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