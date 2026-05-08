Unindustria Napoli | Vittorio Genna guida la nuova giuria con il 97%

Vittorio Genna è stato nominato a guidare la nuova commissione con una percentuale del 97%. La sua formazione in ingegneria ha portato alla selezione di alcuni membri per la giunta dedicata a ricerca e capitale umano. La composizione della giuria e i ruoli specifici di ciascun componente sono stati comunicati nelle ultime ore. Restano da chiarire le modalità di intervento e le future decisioni su infrastrutture e sviluppo locale.

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? Punti chiave Come influirà la competenza ingegneristica di Genna sulle infrastrutture locali?. Chi comporrà la giunta per gestire ricerca e capitale umano?. Quali strategie adotterà il nuovo vertice per proteggere i marchi territoriali?. Come verrà gestito il passaggio generazionale tra le imprese del territorio?.? In Breve Alessandro Di Ruocco, Marilù Faraone Mennella e Gabriele Fasano entrano nella nuova giunta.. Luigi Giamundo, Antonio Liotti e Gaetano Torrente gestiranno reti, relazioni e marchi territoriali.. Antonio Amato e Guido Bourelly mantengono la guida dei gruppi Giovani e Piccola Industria.. Il mandato biennale punta su ZES Unica, logistica, economia del mare e politiche energetiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Unindustria Napoli: Vittorio Genna guida la nuova giuria con il 97% Notizie correlate Leggi anche: Unione Industriali Napoli, il consiglio generale designa presidente Vittorio Genna Unione industriali Napoli, ecco la squadra del presidente designato Vittorio GennaIl Consiglio generale di Unione Industriali Napoli ha approvato, con oltre l’88% dei voti favorevoli, il programma 2026-2030 e la squadra presentata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Unindustria Napoli, il Consiglio proclama nuovo presidente e giunta - TUTTI I NOMI; Industriali, l’assemblea elegge Genna presidente: scelto dal 97% dei votanti; Vittorio Genna eletto nuovo presidente di Unindustria Napoli con il 97 per cento delle preferenze; Vittorio Genna eletto presidente dell’Unione Industriali Napoli con il 97% dei voti. Unindustria Napoli, il Consiglio proclama nuovo presidente e giunta - TUTTI I NOMICon il 97% dei voti espressi dall'assemblea e un lunghissimo applauso sancito il passaggio del testimone al vertice degli industriali di Napoli ... napolitoday.it Unione industriali Napoli, Vittorio Genna è il nuovo presidenteVittorio Genna è il nuovo presidente dell'Unione Industriali di Napoli. Lo ha eletto con il 97% dei voti l'assemblea dell'Associazione imprenditoriale, svoltasi oggi a Palazzo Partanna. Vittorio Genna ... ansa.it Vittorio Genna eletto nuovo presidente di Unindustria Napoli con il 97 per cento delle preferenze x.com La BEI per la Zona Economica Speciale (ZES). Coesione, sostenibilità e innovazione 13 maggio 2026 alle ore 13:00 Unione Industriali Napoli L'evento organizzato da BEI, in collaborazione con Confindustria Campania, sarà un’occasione di confronto - facebook.com facebook