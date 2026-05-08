unicredit vende la banca russa

Unicredit ha annunciato di aver deciso di vendere la propria banca in Russia. La notizia arriva dopo un breve periodo di negoziazioni e si concretizza con l'intenzione di cedere le quote detenute nel paese. La banca ha comunicato ufficialmente la decisione con una nota, senza fornire dettagli sui termini dell'accordo o sui tempi previsti per la cessione. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle attività internazionali del gruppo.

Scatto improvviso di Unicredit verso l'uscita dalla Russia. La banca guidata da Andrea Orcel ieri ha annunciato di aver raggiunto un accordo non vincolante per vendere gran parte delle sue attività a Mosca a un investitore privato con sede negli Emirati Arabi Uniti, «con relazioni di lungo corso con la comunità istituzionale e imprenditoriale locale», in relazione al quale «Unicredit ha effettuato le previste verifiche di conformità», si legge sulla nota del gruppo bancario. Da ambienti vicini a Piazza Gae Aulenti filtra ottimismo circa la conclusione dell'operazione, ma nel corso del pomeriggio il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, ha raffreddato un po' gli entusiasmi senza però escludere un via libera: «È in vigore un regime speciale: quando arriverà una richiesta corrispondente, essa verrà esaminata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Das ist die Mängelliste der UniCredit Bank Austria in meiner damaligen Kreditgeschäftsbeziehung : Aber die Höhepunkte, Glanzlichter oder Besonderheiten aber ich hier noch gar nicht angeführt. Nr. Irregolarità / Addebito Riferimento esatto / Prova Norma viol facebook