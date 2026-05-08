UNICEF | salute mentale genitori e solitudine prima infanzia

Un nuovo sondaggio condotto da Youtrend, commissionato dall’UNICEF, rivela che molti genitori sperimentano problemi di salute mentale e sentimenti di solitudine durante i primi anni di vita dei figli. I dati evidenziano come queste difficoltà possano influenzare il benessere delle famiglie, con un numero considerevole di genitori che si sentono isolati nel momento in cui affrontano le sfide della genitorialità. La ricerca si focalizza sulle condizioni emotive delle madri e dei padri in questa fase della vita.

UNICEF: salute mentale dei genitori e solitudine nella prima infanzia, nuovi dati da un sondaggio Youtrend. 8 maggio 2026 – A conclusione della Settimana unicef italia Europea della Salute Mentale (4-8 maggio), l’UNICEF Italia lancia i risultati di un nuovo sondaggio realizzato da Youtrend su un campione di oltre 8.900 rispondenti 1, nell’ambito della pubblicazione “EPPUR SIAM SOLI – La salute mentale dei genitori nella prima infanzia: una questione di salute pubblica e di diritti di bambine e bambini ” sul tema della solitudine genitoriale, scaricabile qui. Secondo il sondaggio, essere genitori è stato più difficile del previsto per più della metà dei rispondenti, in particolare per il 72% delle donne e per il 56% degli uomini.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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