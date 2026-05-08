Undici anni in Giunta e ora cascano dal pero | Chi ha governato Arezzo? Boh forse i marziani

Negli ultimi giorni, alcuni esponenti dell’amministrazione di Arezzo hanno dichiarato di non ricordare con certezza chi abbia amministrato la città negli ultimi undici anni. La loro affermazione si basa su un comunicato ufficiale del Comune, in cui si sottolinea come siano stati loro stessi a riconoscere questa amnesia. La scena politica locale si è sorpresa nel constatare questa improvvisa difficoltà nel ricordare il proprio passato amministrativo, che ha scatenato reazioni e commenti vari tra cittadini e addetti ai lavori.

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