Un' altra acqua è possibile Riprendiamoci il nostro futuro

Nella serata di giovedì 7 maggio, presso la Casa dell'Energia di Arezzo, si è svolto un incontro pubblico con un'ampia partecipazione. Il tema centrale dell'evento è stato la possibilità di un diverso utilizzo e gestione delle risorse idriche, con un focus sulla tutela e il futuro dell'acqua. L'iniziativa ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati a approfondire questioni legate alla sostenibilità e alla tutela delle risorse naturali.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – «Un'altra acqua è possibile Riprendiamoci il nostro futuro». Ieri sera, giovedì 7 maggio, gli spazi della Casa dell'Energia di Arezzo hanno ospitato un partecipato e vitale incontro pubblico dal titolo inequivocabile: "Un'altra acqua è possibile". Al centro del dibattito, una delle battaglie storiche e non negoziabili: la necessità imperativa di ripubblicizzare il servizio idrico integrato. Dopo trent'anni di gestione privatistica, il messaggio emerso dalla serata è stato chiaro: il Comune deve riprendere il governo assoluto dell'acqua, ponendo fine a gestioni miste che rappresentano una rinuncia al controllo diretto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Un'altra acqua è possibile. Riprendiamoci il nostro futuro» Multi SubFrom heiress to maid. Mom's painting Her fake husband has it. Notizie correlate Queer Wall, sabato 9 maggio il restauro del murale vandalizzato. L'Arcigay: "Riprendiamoci il nostro spazio"Dopo il recente atto vandalico che ha coperto con vernice bianca il murale “Queer Wall” al parco Odeon, la comunità Lgbtqia+ si mobilita per... «Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia»Arezzo, 6 maggio 2026 – «Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia», la nota di Alternativa Comune. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia; Arezzo l’Acqua torni pubblica | basta profitti riprendiamoci la democrazia. «Un'altra acqua è possibile. Riprendiamoci il nostro futuro»Ieri sera, giovedì 7 maggio, gli spazi della Casa dell'Energia di Arezzo hanno ospitato un partecipato e vitale incontro pubblico dal titolo Un'altra acqua è possibile ... lanazione.it «Arezzo, l’Acqua torni pubblica: basta profitti, riprendiamoci la democrazia»Giovedì 7 maggio, alla Casa dell’Energia di Arezzo, alle ore 21: Un’altra acqua è possibile a cui parteciperanno rappresentanti di Comitato Acqua Pubblica Arezzo, Forum Toscano Movimenti per l’acqua ... lanazione.it Nasce il comitato Riprendiamoci la Ferrovia Articolo nel link al primo commento - facebook.com facebook Tittarelli, 'riprendiamoci la sanità, patto in tre punti per Macerata'. Candidato del centrosinistra attacca la giunta uscente: "nuovo ospedale grande inganno" #ANSA x.com