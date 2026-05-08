Un' altra acqua è possibile Riprendiamoci il nostro futuro

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 7 maggio, presso la Casa dell'Energia di Arezzo, si è svolto un incontro pubblico con un'ampia partecipazione. Il tema centrale dell'evento è stato la possibilità di un diverso utilizzo e gestione delle risorse idriche, con un focus sulla tutela e il futuro dell'acqua. L'iniziativa ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati a approfondire questioni legate alla sostenibilità e alla tutela delle risorse naturali.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – «Un'altra acqua è possibile Riprendiamoci il nostro futuro». Ieri sera, giovedì 7 maggio, gli spazi della Casa dell'Energia di Arezzo hanno ospitato un partecipato e vitale incontro pubblico dal titolo inequivocabile: "Un'altra acqua è possibile". Al centro del dibattito, una delle battaglie storiche e non negoziabili: la necessità imperativa di ripubblicizzare il servizio idrico integrato. Dopo trent'anni di gestione privatistica, il messaggio emerso dalla serata è stato chiaro: il Comune deve riprendere il governo assoluto dell'acqua, ponendo fine a gestioni miste che rappresentano una rinuncia al controllo diretto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - «Un'altra acqua è possibile. Riprendiamoci il nostro futuro»

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