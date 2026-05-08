Lunedì 11 maggio alle 19:50 si svolgerà al The Space Cinema Rozzano l’evento “Una Serata con”. Si tratta di un format promosso dalla stessa sala cinematografica, che prevede la proiezione di film in anteprima con la partecipazione di ospiti come registi o attori. La serata offre la possibilità di assistere a diverse proiezioni in un’unica occasione, con la presenza di personalità legate alle produzioni in programma.

Lunedì 11 maggio, alle ore 19:50, al The Space Cinema Rozzano torna “Una Serata con”, il format di The Space Cinema in cui è possibile assistere a una serie di proiezioni esclusive presentate da grandi ospiti in sala, come il regista o i membri del cast. Per l’occasione verrà proiettato “Generazione Fumetto” e gli ospiti speciali dell’incontro saranno il regista Omar Rashid, la fumettista e illustratrice Mirka Andolfo e l’attore Massimiliano Loizzi, che insieme al pubblico approfondiranno i temi del film. A condurre l’incontro sarà il giornalista Giorgio Viaro. Al termine della proiezione, gli ospiti saranno protagonisti di un Q&A con il pubblico: un’occasione speciale per condividere curiosità, riflessioni e retroscena legati al mondo del fumetto e alla realizzazione del film.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Una Serata con” imperdibile al The Space Cinema Rozzano!

Proiezione speciale SLAVE MEN a The Space Cinema Rozzano

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