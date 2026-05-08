Una rossa volante | La carrozzina? Come avere le ali

Una ragazza che, dopo un incidente avvenuto quando aveva appena 18 mesi, si è trovata costretta sulla sedia a rotelle, ha raggiunto risultati significativi nella sua vita. La sua storia, fatta di sfide e successi, si è conclusa con il raggiungimento di traguardi importanti, che l'hanno portata a toccare il vertice nel suo campo. La sua determinazione le ha permesso di superare le barriere che sembravano insormontabili.

Dall’incidente che le ha cambiato la vita a soli 18 mesi, costringendola sulla sedia a rotelle, fino al tetto del mondo. Francesca Porcellato, classe 1970 e veneta purosangue, è un’atleta che ha fatto la storia delle paralimpiadi, ma anche il simbolo di una rivoluzione culturale che ha trasformato la disabilità in uno strumento di riscatto. Il suo è un palmares da fare invidia: 12 partecipazioni ai Giochi paralimpici e 14 medaglie in bacheca. Tutto in carrozzina, slitta da sci di fondo ed handbike, per un totale di tre diverse discipline. I suoi capelli rossi, che hanno sfidato mezzo mondo, hanno saputo catturare anche il cuore del presidente Ciampi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Intimate stories of people living with the devastating effects of long-term unemployment

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