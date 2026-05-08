Una Harley talmente comoda che pare un suv

Da laverita.info 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova Harley-Davidson arrivata sul mercato si distingue per il suo comfort, tanto da essere paragonata a un SUV in termini di comodità. La versione Pan America 1250 Limited viene presentata come una moto completa, con dotazioni e accessori che rispondono alle esigenze di chi cerca un veicolo pronto all’uso senza dover aggiungere nulla. La casa americana ha puntato a offrire un prodotto che unisce performance e praticità, con un livello di equipaggiamento elevato.

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Con la Pan America 1250 Limited la casa americana propone un prodotto praticamente «chiavi in mano»: c’è tutto quello che si potrebbe desiderare. Forse anche troppo. Il prezzo non la rende una moto per tutti. Ma è comoda e macina chilometri. È stata presentata come una adventure touring completa «chiavi in mano»: include di serie valigie laterali e top case in alluminio (sviluppati con Sw-Motech: set di tre borse per una capacità totale di 120 litri, suddivisi tra la ampia valigia sinistra, 45 litri, quella destra, 37 litri e il bauletto da 38 litri), manopole riscaldate, paramani, paracoppa in alluminio, protezione del radiatore e fari fendinebbia aggiuntivi.🔗 Leggi su Laverita.info

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