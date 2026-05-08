Si è tenuta di recente una festa collettiva dedicata alla zuppa, un piatto scelto per valorizzare le eccedenze ortofrutticole e ridurre lo spreco alimentare. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone, tutte unite dall’obiettivo di condividere un momento di convivialità intorno a un alimento semplice, nutriente e accessibile. La zuppa, oltre a essere un cibo quotidiano, viene interpretata come simbolo di cura e comunità.

La scelta della zuppa non è casuale: adatta a valorizzare le eccedenze ortofrutticole riducendo lo spreco, è un alimento accessibile, nutriente e universale e ha un valore simbolico forte, è un cibo che richiama cura, condivisione e comunità. Il crowdfunding civico è partito il 10 aprile 2026. L’obiettivo è raccogliere 29.900 euro, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti dal Comune di Milano, per produrre 3.000 zuppe da distribuire entro la fine del 2026. E’ il progetto "La zuppa di Milano" che domani in occasione della festa di compleanno di Cascina Cuccagna a Milano si presenta, dalle 18 alle 22, con una "Tavolata di quartiere per La Zuppa di Milano - Prima degustazione collettiva", a cura dell’Associazione Consorzio Cantiere Cascina Cuccagna, Piattiny, Recup e Fondazione Progetto Mirasole.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una festa collettiva (con zuppa d’autore)

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