Una domenica dedicata a Cecco d’Ascoli

Una domenica dedicata a Cecco d’Ascoli si svolge nel sestiere di Porta Maggiore, che organizza un evento culturale incentrato su Francesco Stabili, conosciuto come Cecco d’Ascoli. L’iniziativa mira a approfondire la figura e le opere del poeta del XIII secolo, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e conoscenza. L’evento si svolge in un contesto pubblico e prevede interventi e presentazioni dedicate alla figura storica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il sestiere di Porta Maggiore promuove un appuntamento culturale focalizzato su Francesco Stabili, noto come Cecco d’Ascoli. L’evento si terrà domenica alle 11 nella sala conferenze del Forte Malatesta. La mattinata intende celebrare una figura tra le più affascinanti e discusse del Medioevo italiano. Intellettuale poliedrico, Cecco d’Ascoli eccelse come poeta, medico, astrologo e docente universitario. Libero e anticonformista, capace di sfidare il pensiero dominante del suo tempo: una scelta che pagò con la vita. Un personaggio complesso e tragico, che ancora oggi racconta molto della storia e dell’identità della città di Ascoli. L’evento sarà un’occasione per approfondire la sua figura, riscoprire la sua personalità e percorrere idealmente i luoghi ascolani legati alla sua storia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una domenica dedicata a Cecco d’Ascoli Notizie correlate Colleferro Scalo. Domenica 15 Marzo all’Auditorium una giornata speciale, dedicata alla prevenzione, alla solidarietà, alla musica e alla culturaCOLLEFERRO – Domenica 15 Marzo sono in programma due iniziative collegate tra loro, entrambe ospitate presso l’Auditorium Fabbrica della Musica di... Ascoli: record di creatività al Carnevale, domenica il verdetto!Ascoli è in attesa del verdetto finale della 37esima edizione dell’iniziativa “L’Asene che Vola”, il concorso mascherato che rappresenta uno dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una domenica dedicata a Cecco d’Ascoli; Cecco d’Ascoli tra storia e leggenda, il 10 maggio al Forte Malatesta; ESISTE UN DISEGNO PER AZZERARE IL CENTRODESTRA A CODROIPO?. Una domenica dedicata a Cecco d’AscoliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Cecco d’Ascoli tra storia e leggenda, il 10 maggio al Forte MalatestaIl Sestiere di Porta Maggiore APS/ETS intende organizzare per domenica 10 maggio 2026 un evento per parlare della figura di Francesco Stabili. Cecco ... picenonews24.it Finalmente #MERCOLEDÌ!!! In studio col nostro coordinatore regionale Alberico Di Cecco : #TerenzioRucci: Presidente OPES Abruzzo #FrancescoBrescia: DS #Scuolimpiadi Montesilvano #PasqualeIannone: Presidente Pallano Outdoor. Ore 20 su Rete8 can - facebook.com facebook