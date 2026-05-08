Una casa per tutti ecco il bando per il sostegno ai canoni di affitto | come presentare la domanda

Il Comune di Reggio Calabria ha reso pubblico un bando chiamato “Una casa per tutti” per aiutare le famiglie in difficoltà a coprire i costi degli affitti. La misura, finanziata con fondi del programma regionale e europeo, mira a sostenere quelle situazioni di fragilità economica. La pubblicazione dell’avviso indica le modalità di presentazione delle domande e i requisiti necessari per accedere al sostegno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico “Una casa per tutti”, misura finanziata nell’ambito del PR Calabria Fesr Fse+ 2021-2027 - Priorità 4INCL “Una Calabria più inclusiva”, finalizzata a sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizioni di fragilità economica e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Bonus Acque 2026, pubblicato il bando: le info utili per presentare la domandaPisa, 17 aprile 2026 – Fino al prossimo 15 maggio, tramite il sito del Comune di Pisa, è possibile presentare domanda per richiedere il Bonus Acque... Guardia di finanza, bando per 983 allievi marescialli: domande entro il 23 marzo. COME PRESENTARE LA DOMANDALa Guardia di Finanza ha indetto, per l’anno accademico 2026/2027, i l concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di 983 allievi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: UNA CASA PER TUTTI - Avviso pubblico per il sostegno ai canoni di locazione; Progetto regionale Una casa per tutti: pubblicato avviso Comune di Catanzaro capofila di Ambito territoriale sociale; Una casa per tutti, misura finanziata con risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, finalizzata a sostenere i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di locazione dell’abitazione.; Una casa per tutti, al via il bando dell’Ats di Corigliano-Rossano per aiutare le famiglie in difficoltà. Una casa per tutti, a Reggio Calabria pubblicato il bando per il sostegno ai canoni di locazione | DETTAGLIIl Comune di Reggio Calabria ha pubblicato l’Avviso pubblico Una casa per tutti, misura finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL Una Calabria più inclusiva, fina ... strettoweb.com Dalle 10 di domani alle 10 del 5 giugno al via le domande per l’avviso pubblico Una Casa per TuttiBando regionale che mira a sostenere il canone di affitto degli alloggi per nuclei familiari con Isee non superiore ad € 17.000. I destinatari del contributo potranno ricevere un importo massimo pari ... lameziainforma.it 100mila case in dieci anni, dice Giorgia Meloni. Ma in realtà nel piano casa del governo ce ne sono molte meno. E i soldi, a quanto pare, non bastano nemmeno per quelle. L’analisi a cura del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato: https://fanpa.ge/1eU - facebook.com facebook Casa di comunità di Marone: sfuma il bando, il Comune finanzia i parcheggi x.com