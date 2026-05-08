Un weekend tra musei moda e archeologia | la cultura diventa esperienza diffusa

Da riminitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini il fine settimana sarà dedicato a un percorso tra musei, mostre di moda e siti archeologici. La città offre diverse esposizioni e iniziative che coinvolgono i visitatori, mescolando la storia locale con le espressioni artistiche più recenti. Numerosi spazi culturali riminesi resteranno aperti, permettendo di scoprire le testimonianze del passato e le tendenze del presente in un mix di esperienze.

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Rimini si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della cultura, proponendo un itinerario che intreccia la memoria storica della città con le visioni dell'arte contemporanea e della moda. Il programma del weekend invita a esplorare la città attraverso diverse prospettive. Si può scegliere.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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