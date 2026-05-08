Un weekend tra musei moda e archeologia | la cultura diventa esperienza diffusa

A Rimini il fine settimana sarà dedicato a un percorso tra musei, mostre di moda e siti archeologici. La città offre diverse esposizioni e iniziative che coinvolgono i visitatori, mescolando la storia locale con le espressioni artistiche più recenti. Numerosi spazi culturali riminesi resteranno aperti, permettendo di scoprire le testimonianze del passato e le tendenze del presente in un mix di esperienze.

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Rimini si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della cultura, proponendo un itinerario che intreccia la memoria storica della città con le visioni dell'arte contemporanea e della moda. Il programma del weekend invita a esplorare la città attraverso diverse prospettive. Si può scegliere.🔗 Leggi su Riminitoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate "Ozzano fa storia": weekend tra cultura e archeologiaTutto pronto per la rassegna Ozzano fa storia: un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano per il ponte del 1° maggio: tutti gli eventi; Cosa fare per il ponte del 2 giugno a Bologna; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 maggio; Stramilano, musei gratis e street food: gli eventi del weekend a Milano. Rimini, un weekend tra storia, moda e arte contemporaneaRimini si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della cultura, proponendo un itinerario che intreccia la memoria storica della città con le visioni dell'arte contemporanea e della moda. altarimini.it 25 aprile tra Pompei e gli Uffizi: l’itinerario dei luoghi d'arte aperti (e gratis!) da non perdereIl 25 aprile diventa meta di luoghi d'arte: musei, ville storiche, castelli e parchi archeologici da visitare gratis ... grazia.it Scopri la programmazione completa del weekend a Salerno e provincia. Orari e sale per "Il diavolo veste Prada 2", "Michael" e le proiezioni ad Agropoli, Vallo della Lucania e Policastro. Link nel primo commento facebook Previsioni meteo del weekend: sabato con il sole, domenica incerta x.com