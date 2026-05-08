Un viaggio esplorativo | alla scoperta della mostra dedicata al Barocco con l' aiuto di guide esperte

Nel fine settimana si svolgono ulteriori incontri dedicati alla mostra sul Barocco, allestita presso il Museo San Domenico e promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Le visite guidate sono condotte da esperti del settore, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere dettagli e aspetti specifici delle opere esposte. La mostra prosegue con aperture e attività speciali che coinvolgono il pubblico interessato all’arte del periodo.

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Proseguono nel week end gli appuntamenti di approfondimento alla grande mostra promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì presso il Museo San Domenico, ovvero al Barocco. Il Gran Teatro delle Idee. Domenica 10 maggio il pubblico potrà partecipare a due nuove visite guidate ad.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi, alla Cattolica docu-film e mostra dedicata al Maestro Oltre 200 opere dedicata al Barocco: presentata la mostra ai Musei San Domenico di ForlìForlì, 20 febbraio 2026 – E' stata presentata oggi al Musei San Domenico ‘Barocco - Il Gran Teatro delle Idee’, la grande mostra dedicata al Barocco... Contenuti utili per approfondire Barocco, subito mille visitatori. Viaggio dentro la grande mostra: l’arte diventa festa e vertigineIl Barocco non solo raccontato, ma messo in scena in tutte le sue molte forme: è questo il proposito (riuscito) del ‘Gran teatro delle idee’, la mostra realizzata dalla Fondazione Carisp al San ... ilrestodelcarlino.it Noto, un viaggio tra archeologia, medioevo, barocco e tradizioni marinareUn imponente arco in pietra introduce alla via principale di Noto, capitale del Barocco siciliano. Gli edifici più rappresentativi, realizzati nella caratteristica pietra color miele, si dispongono ... ansa.it