Un restyling rallentato Lavori al villaggio San Luca Servono altre settimane

I lavori di riqualificazione al Villaggio San Luca a Bonascola, inizialmente previsti in tempi più rapidi, stanno incontrando ritardi. Dopo un avvio che aveva fatto sperare in un miglioramento rapido delle condizioni, le operazioni di restyling sono state più lente del previsto. La conclusione dei lavori è ora fissata per il 20 giugno, con alcune settimane di attesa supplementare rispetto alle previsioni iniziali.

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Dovevano essere i lavori della svolta per il Villaggio San Luca a Bonascola, ma il percorso verso la riqualificazione si è rivelato più tortuoso del previsto e i lavori finiranno il 20 giugno. In corso d’opera sono sorti tutta una serie di problemi edilizi che necessiteranno ancora di ulteriori 44 giorni di lavori per chiudere ufficialmente il cantiere. La recente determina dirigenziale numero 1401 dello scorso 4 maggio ha messo nero su bianco quello che molti residenti già sospettavano guardando oltre le recinzioni del cantiere: servono più soldi ma soprattutto più tempo. La buona notizia è che questi fondi verranno attinti dalle ‘economie di ribasso’, ovvero i soldi risparmiati durante l’asta iniziale, senza pesare ulteriormente sulle casse comunali in modo imprevisto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un restyling rallentato. Lavori al villaggio San Luca. Servono altre settimane Notizie correlate Leggi anche: Cantieri, via al lavori per il restyling del molo San Nicola: il progetto Leggi anche: Salvini in visita alla casa degli atleti: “Il Villaggio olimpico è una grande eredità. San Siro? Servono stadi moderni”