Un post del 2022 ha previsto il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera | il fact-checking

Negli ultimi giorni, su X, è tornato in auge un post pubblicato nel 2022 che anticipava la diffusione di un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera. La pubblicazione, ormai diventata virale, riproponeva una previsione fatta più di un anno fa riguardo a un possibile problema sanitario in mare. La vicenda ha attirato l’attenzione degli utenti, generando numerosi commenti e condivisioni.

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In questi giorni su X è diventato virale un post del 2022 che annunciava l'arrivo dell'hantavirus entro l'anno in corso. Basta però analizzare il profilo del presunto veggente per capire che dietro la premonizione non si nascondono particolari doti divinatorie, ma un vecchio trucco acchiappa-like.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Hantavirus, come si trasmette e cosa provoca. Il focolaio sulla nave da crocieraTra i 3 morti per un presunto focolaio della rara infezione da hantavirus su una nave da crociera nell'Oceano Atlantico c'è una coppia di anziani,... L’Argentina indaga sulle origini del focolaio da hantavirus sulla nave da crocieraRicostruire i primi contagi è fondamentale per tracciare i contatti e ridurre il rischio di un'ulteriore diffusione del virus Le autorità sanitarie... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Perché l’Italia sta diventando il Paese con il più alto debito/Pil dell’eurozona; Superbonus 110 sisma, superbonus rafforzato, contributo integrativo: la guida 2026; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Visa Stock Posts 17% Revenue Growth, Its Strongest Quarter Since 2022. Un post del 2022 ha previsto il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera: il fact-checkingIn questi giorni su X è diventato virale un post del 2022 che annunciava l'arrivo dell'hantavirus entro l'anno in corso ... fanpage.it ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. . Live from the European Economic and Social Committee, the Festival of Sustainable Development arrives in Brussels to discuss the European Union's role as the driving force behind a new post-2030 glob - facebook.com facebook Giuli vs Salvini: “Il post sulla Biennale Pensavo fosse un’autocritica per il suo assenteismo” x.com