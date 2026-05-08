Un piano per fermare la frana tra le vie Manzoni e Toniolo | il Comune traccia la strada per la sicurezza

Il Comune ha elaborato un piano per intervenire sulla frana che minaccia le abitazioni tra le vie Manzoni e Toniolo. La zona è soggetta a continui smottamenti e si trova in uno stato di costante allerta. Le autorità stanno pianificando interventi per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali ulteriori dissesti. La situazione preoccupa gli abitanti che vivono sotto il costone soggetto a cedimenti progressivi.

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In costante allerta. E' così che vivono quanti abitano sotto il costone, quello che si sbriciola pezzo dopo pezzo, tra le vie Manzoni e Toniolo. Dopo anni di attese e interventi parziali, il Comune di Agrigento ha compiuto un passo decisivo. E' stato approvato il documento di indirizzo alla.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Il Sud è isolato: piano per fermare la franaLo smottamento di Petacciato in Molise (4 km quadrati) rende inservibili strade e ferrovie sulla tratta adriatica. Frana in zona Chiesa Vecchia. Messa in sicurezza la scarpata. Acciaio per fermare il terrenoL’intervento ha comportato un investimento complessivo di circa 40 mila euro da parte del Comune, inte ramente recuperato grazie a un contri buto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram; Scuole bresciane, un’estate di cantieri: 2,6 milioni per rifare aule, impianti e spazi; Il tram ai blocchi di partenza: da luglio i primi cantieri; Tira il freno d’emergenza e paralizza la metro: nei guai un 27enne già bandito dalle stazioni. Un piano per fermare la frana tra le vie Manzoni e Toniolo: il Comune traccia la strada per la sicurezzaApprovato l’atto di indirizzo che definisce come salvare il costone e proteggere le abitazioni: un intervento da oltre ottocentomila euro per chiudere una ferita aperta da tredici anni ... agrigentonotizie.it Luigi Manzoni sindaco di Pozzuoli Una svolta concreta, attesa da anni, che per una parte della nostra città rappresenta davvero un passaggio storico. Grazie agli interventi resi possibili dallo smantellamento della Cumana, potremo finalmente portare il g - facebook.com facebook