Un Manifesto per salvarla la priorità i cittadini Francesco Vaia nell’ultimo episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’
In un recente episodio del vodcast ‘La salute senza filtri’, un esperto ha sottolineato l’importanza di mettere al centro le persone, invitando a unire anziché dividere. Ha aggiunto che la politica dovrebbe ascoltare di più i cittadini e i giovani, riconoscendo il ruolo centrale che possono avere nel plasmare il proprio futuro. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di un approccio collaborativo e di attenzione alle esigenze individuali.
(Adnkronos) – "Mettere al centro la persona; unire e non dividere; non contro ma in aiuto. La politica ci ascolti e i giovani, su cui puntiamo molto, tornino protagonisti del loro futuro". Così Francesco Vaia, oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ma tra i protagonisti della pandemia Covid come direttore. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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