Un kimono tutto d’oro la campionessa di judo Anna Vittoria Forlani

Durante l’ultima competizione, la campionessa di judo ha indossato un kimono dorato e ha conquistato il podio con un Ippon, il punto decisivo nel judo. La vittoria si è concretizzata con un colpo finale che ha messo fine alla sfida. La sua performance ha attirato l’attenzione dei presenti, e il trionfo ha concluso la giornata di gare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ha infiammato il palazzetto con un Ippon, il ko nel judo, nell’ultima gara che l’ha vista balzare sul gradino più alto del podio. Anna Vittoria Forlani, 17 anni, di Cattolica, ha messo in bacheca la medaglia d’oro ai Campionati italiani A2 Cadetti, oltre a guadagnarsi il titolo di migliore atleta.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Trionfo a Tbilisi, la reggina Anna Morabito campionessa europea di parapowerliftingIl presidente del Consiglio regionale Cirillo, ricorda il riconoscimento ricevuto a palazzo Campanella e sottolinea il valore dello sport paralimpico... Judo, Bellandi campionessa d’Europa nei 78 kgAlice Bellandi conquista la medaglia d’oro agli Europei di judo nella categoria -78 kg , completando così uno straordinario palmarès già arricchito...