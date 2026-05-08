Un jet attraversava l' Atlantico in 25 minuti a Mach 9.6 Il record Nasa che è stato dimenticato dagli Usa

Nel 2004, un velivolo senza pilota della NASA, l’X-43A, ha attraversato l’Atlantico in soli 25 minuti, volando a Mach 9.6. Questo volo ha stabilito un record di velocità che ancora oggi non è stato battuto. La missione ha mostrato le potenzialità di questa tecnologia, che ha attirato l’attenzione di esperti e appassionati di aeronautica. Quel viaggio rimane uno dei momenti più sorprendenti della ricerca aerospaziale degli ultimi decenni.

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Nel 2004, mentre il mondo guardava alle missioni spaziali, un piccolo velivolo senza pilota della NASA, l'X-43A, riscriveva le leggi della fisica raggiungendo la velocità sbalorditiva di 7.346 miglia orarie, quindi Mach 9.6. In soli 25 minuti avrebbe potuto coprire la distanza tra Londra e New York. Oggi, 22 anni dopo, gli Stati Uniti si ritrovano a rincorrere una tecnologia che avevano già dominato, stanziando ben 3,9 miliardi di dollari nel bilancio 2026 per colmare un gap strategico con Cina e Russia. Il primato dimenticato: Mach 9.6 in 10 secondi Il programma Hyper-X della NASA aveva un obiettivo chiaro: dimostrare che un motore scramjet, a combustione supersonica, potesse funzionare nel mondo reale, utilizzando l'ossigeno atmosferico invece di pesanti ossidanti a bordo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Un jet attraversava l'Atlantico in 25 minuti (a Mach 9.6). Il record Nasa che è stato dimenticato dagli Usa Notizie correlate Jet Usa abbattuto in Iran, cosa sappiamo finora | Teheran: «Aiutateci a trovare i piloti». Fonti Usa: uno è stato recuperatoBAGDAD - La contraerea iraniana ha abbattuto un caccia americano F-15E Strike Eagle. Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia: “Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessi”L’amministrazione Trump prende di mira il Perù, minacciando di “usare tutti gli strumenti a disposizione” per “tutelare” gli interessi di Washington...