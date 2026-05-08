Un galà di danza in memoria di Sara Turzo avvocata e danzatrice scomparsa a 33 anni

Si terrà un galà di danza in memoria di una giovane avvocata e danzatrice scomparsa lo scorso luglio in un incidente stradale. L'evento vuole rendere omaggio alla vita della donna di 33 anni, che si trovava al sesto mese di gravidanza al momento dell'incidente. La serata sarà dedicata al ricordo di una persona apprezzata per il suo talento e la sua passione per la danza.

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Uno spettacolo nel segno dell'amore e del ricordo per Sara Turzo, l'avvocata ortonese di 33 anni, talentuosa danzatrice, scomparsa il 27 luglio dell'anno scorso, al sesto mese di gravidanza, in un incidente stradale. La manifestazione, che ha richiesto mesi di lavoro, ha visto riunite, nel nome.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Palloncini bianchi e danza per Lorena e Sara, memoria e condivisione contro la violenza di genereA Santa Teresa di Riva il flashmob dell’associazione “Al Tuo Fianco” ricorda le due giovani vittime di femminicidio con coreografie degli studenti,... Sassari piange Roberta: l’ultimo saluto a una giovane scomparsa a 33 anniLa comunità di Sassari si è raccolta oggi, 12 aprile, presso la chiesa parrocchiale di San Vincenzo per dare l'ultimo saluto a Roberta Proietti,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sarà per sempre. Gala di danza in memoria di Sara Turzo al teatro Tosti di Ortona; Oltremuseo celebra il Santo Patrono con un itinerario tra le iconografie di San Giustino; Ortona: la Squadra Mobile arresta due persone per truffa a una donna. Un galà di danza al teatro Petrarca con il concorso Piero della FrancescaArezzo, 12 marzo 2026 – Due giornate dedicate alla ricchezza e alla varietà della danza al teatro Petrarca di Arezzo. Sabato 14 e domenica 15 marzo torna il concorso nazionale Piero della Francesca ... lanazione.it “SARÀ PER SEMPRE. GALA DI DANZA IN MEMORIA DI SARA TURZO” AL TEATRO TOSTI DI ORTONA https://www.ilgiornaledichieti.it/news-il-giornale-di-chieti/sara-per-sempre-gala-di-danza-in-memoria-di-sara-turzo-al-teatro-tosti-di-ortona/ - facebook.com facebook