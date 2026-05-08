Un castello di libri Ospiti da Vitali a Teruzzi

Nella giornata odierna, si è svolto un incontro tra vari autori presso la residenza di uno scrittore noto. Tra i partecipanti figurano Monica Acito, Rosa Teruzzi, Gabriella Genisi, Erica Cassano, Maria Grazia Calandrone e Andrea Vitali. L’evento ha visto la presenza di più di sei autori, alcuni dei quali sono anche stati ospiti in passato. La conversazione si è concentrata sulle loro opere e sulle esperienze letterarie condivise.

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Monica Acito, Rosa Teruzzi e Gabriella Genisi, Erica Cassano, Maria Grazia Calandrone, Andrea Vitali. Sono gli ospiti della prima edizione della rassegna letteraria " Un castello di libri ", organizzata da Assessorato alla Cultura di Carimate, Biblioteca Comunale e Pro Loco. In tutto cinque serate tra maggio e settembre, per incontrare alcuni degli autori più noti del panorama editoriale italiano, organizzate all’interno delle Piazzette del Torchio, in piazza Castello 4, alle 21, e in caso di maltempo nel salone. Si parte venerdì 15 maggio con Monica Acito e il romanzo "La carità carnale", seguito sabato 30 maggio dalla coppia di gialliste Rosa Teruzzi, autrice di "Trappola nella nebbia" e Gabriella Genisi, che presenta "La specchia del diavolo".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Un castello di libri“. Ospiti da Vitali a Teruzzi Notizie correlate Dalla Napoli notturna al Premio Nabokov: l’esordio di Giuliana Vitali tra i libri segnalati per lo StregaLa scrittrice napoletana racconta Nata nell’acqua sporca, romanzo su marginalità e identità che riscuotendo premi e consensi C’è anche una voce nata... A Montorio torna "Libri in Castello"Libri in Castello è un format di microfestival dedicato al libro e alla lettura creato da Il Rio Edizioni. Panoramica sull’argomento Si parla di: Un castello di libri. Ospiti da Vitali a Teruzzi; Carimate inaugura Un castello di libri: cinque incontri con le grandi firme della narrativa contemporanea. Carimate inaugura Un castello di libri: cinque incontri con le grandi firme della narrativa contemporaneaDa maggio a settembre la nuova rassegna letteraria promossa da Comune, Biblioteca e Pro Loco. Tra gli ospiti Monica Acito, Rosa Teruzzi, Gabriella Genisi, Maria Grazia Calandrone e Andrea Vitali ... ciaocomo.it