Un borgo-presepe vivo tutto l’anno | Morcone presenta il suo piano di sviluppo

Un borgo conosciuto come presepe vivo tutto l’anno ha annunciato un piano di sviluppo. L’obiettivo è valorizzare l’identità territoriale, mantenere il centro storico attivo durante tutto l’anno e rafforzare una rete culturale che coinvolga tradizioni, spiritualità, arte, turismo ed economia locale. La proposta si propone di integrare questi elementi per promuovere il territorio senza alterarne le caratteristiche originali.

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Tempo di lettura: 5 minuti Un’identità territoriale riconoscibile, un centro storico vivo durante tutto l’anno e una rete culturale capace di unire tradizioni, spiritualità, arte, turismo ed economia locale. Sono questi gli obiettivi del progetto ‘ Morcone, il paese presepe ‘, il piano strategico 2026-2030 presentato ufficialmente dall’amministrazione comunale nel corso del Consiglio Comunale di fine aprile e approvato all’unanimità. L’iniziativa nasce dalla volontà di trasformare in una visione strutturata quella che da sempre rappresenta una delle immagini più caratteristiche del borgo sannita: la sua conformazione urbana, che richiama l’aspetto di un presepe napoletano disposto tra i monti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un borgo-presepe vivo tutto l’anno: Morcone presenta il suo piano di sviluppo Notizie correlate STMicroelectronics: la chiusura del reparto slitta di un anno e l'azienda presenta il piano industrialeLe preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori di STMicroelectronics restano, ma arrivano anche notizie confortanti. “Pisciotta Borgo Vivo”: a Rodio la presentazione del progetto e del piano strategico nel cartellone del festival “Dietro il Paesaggio”I piccoli centri non sono destinati all’abbandono: oggi più che mai dimostrano una rinnovata capacità di rigenerarsi e riscrivere il proprio destino.