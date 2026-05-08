Un anno di Papa Leone il messaggio della premier Meloni

Un anno fa, la fumata bianca dalla Cappella Sistina annunciava al mondo la nomina del nuovo Papa. La cerimonia di elegzione si è svolta in un clima di grande attenzione mediatica, con la presenza di numerosi testimoni internazionali. La scelta del nuovo leader spirituale ha suscitato reazioni diverse in vari Paesi e tra i fedeli. Da allora, il Papa ha assunto ufficialmente le funzioni di guida della Chiesa cattolica, con un mandato che dura fino ad oggi.

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ROMA – «“Habemus Papam”. Un anno fa, la fumata bianca sulla Cappella Sistina annunciava al mondo che la Chiesa aveva scelto il successore di Pietro. In questa occasione desidero rinnovare a Papa Leone XIV un pensiero riconoscente per il suo instancabile messaggio di fede, speranza, pace, dialogo tra i popoli e vicinanza agli ultimi. In un tempo complesso e segnato da grandi incertezze, la sua voce rappresenta un punto di riferimento a livello globale, per i cristiani e non solo». Con questo post, pubblicato sui suoi canali social, la premier Giorgia Meloni (foto) fa gli auguri a Papa Leone per il primo anno del suo pontificato. L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Un anno di Papa Leone, il messaggio della premier Meloni Notizie correlate Papa Francesco, il ricordo ad un anno dalla morte, da Meloni a Papa Leone: ‘Raccogliamo la sua eredità ‘Un anno fa, nel giorno del compleanno di Roma,morivapapa Francescodopo un pontificato di 12 anni all’insegna dellamisericordia, della semplicità e... Un anno da Leone: a Napoli la “festa” per Papa Prevost. Meloni: “Un faro nelle incertezze del mondo”E’ il giorno di Papa Prevost, un anno da Leone XIV che il Pontefice festeggerà con un bagno di folla a Napoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Un anno di Papa Leone XIV; Leone e Francesco un anno dopo di Ignazio Ingrao. Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di PontificatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato ... tg24.sky.it Un anno di papa Prevost, pace la parola più ricorrenteL'8 maggio 2025 l'elezione di papa Leone XIV. Il profondo legame con la Diocesi di Roma alla quale ha chiesto di essere una Chiesa missionaria ... rainews.it Napoli accoglie il Papa con una straordinaria partecipazione: oltre 30.000 persone in Piazza del Plebiscito hanno assistito al momento storico dell'incontro con Papa Leone XIV. Un abbraccio caloroso e commovente per il Santo Padre, che ha trascorso un'inte - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com