Un anno di Leone XIV la storica giornata a Pompei e Napoli | città blindata Il racconto in diretta

In occasione del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha iniziato una visita pastorale in Campania, visitando le città di Pompei e Napoli. La giornata è stata caratterizzata da misure di sicurezza rafforzate e da eventi religiosi dedicati alla devozione mariana. La città di Napoli si è presentata con strade chiuse e controlli presso i principali accessi, mentre la visita si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha dato inizio alla sua visita pastorale in Campania, unendo la devozione mariana all’attenzione per le fragilità sociali. Tra Pompei e Napoli, il Pontefice ha ribadito il suo ruolo di “voce degli innocenti” in un clima internazionale teso, segnato dai recenti botta e risposta con la Casa Bianca e dai conflitti in corso. Dalla preghiera silenziosa davanti alla Vergine del Rosario fino all’abbraccio con i bisognosi del “Tempio della Carità”, la mattinata ha confermato la linea di un pontificato che cerca nel dialogo e nella pace l’unica via d’uscita dalle macerie della guerra. In...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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