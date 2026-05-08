E' passato un anno dall'inizio del pontificato di Papa Leone. Fin dai primi discorsi, ha rivolto ai fedeli l’invito alla pace con le parole “La pace sia con voi” e ha parlato di una “pace disarmata e disarmante”. Questi temi sono stati presenti nei suoi discorsi, gesti e incontri in tutto il primo anno di pontificato.

Il primo anniversario del pontificato di Papa Leone. Tra le sue prime parole “La pace sia con voi” e quella “pace disarmata e disarmante” che è poi diventato il filo rosso di discorsi, gesti, incontri, viaggi di questo primo anno di pontificato. Robert Francis Prevost, dopo un conclave breve, seguito alla malattia e morte di Papa Francesco, un anno fa arrivava sul soglio di Pietro. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Un anno con Papa Leone

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