Il cardinale Baldo Reina, vicario di Papa Leone, ha commentato il suo primo anno al fianco del Papa, sottolineando il ruolo di Roma e della diocesi in cui opera. Ha parlato delle sfide che la Chiesa affronta oggi, senza entrare in dettagli specifici, evidenziando invece la visione di Papa Leone come guida pastorale. Reina ha descritto il Papa come un pastore con una prospettiva chiara sulla missione della Chiesa.

Il ruolo di Roma, la diocesi del Papa, e le sfide che attendono la Chiesa nelle parole del card. Baldo Reina, vicario di Papa Leone. “È un pastore – afferma il cardinale – che ha una visione del mondo molto chiara per la sua storia, è una persona che ha una visione di Chiesa e penso che in questo momento sia estremamente necessario”. Da Papa Francesco a Papa Leone continuità nell’originalità di un pastore dal tratto mite e pacato. “Nel passaggio, da un pontefice a un altro, nella fattispecie da Papa Francesco a Papa Leone – aggiunge il card. Reina – ancora una volta personalmente mi sento abitato da questa grande speranza e ho potuto sperimentare e sperimento come davvero la Chiesa è guidata dal Signore”.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Un anno con Papa Leone, card. Baldo Reina: “È un pastore con una visione di Chiesa”

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