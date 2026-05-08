Un altro trimestre da record | Poste corre in vista dell’Opas su Tim

Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre con ricavi di 3,5 miliardi di euro, segnando un aumento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di risultati record, trainati da tutte le divisioni dell’azienda. La società si sta preparando per l’Offerta pubblica di acquisto su una grande azienda telefonica, con obiettivi di crescita e rafforzamento della posizione sul mercato.

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Un record dietro l’altro. Per il quarto trimestre consecutivo Poste Italiane fa registrare risultati senza precedenti: i primi tre mesi dell’anno che si chiudono con ricavi in aumento dell’8% a 3,5 miliardi, grazie al traino di tutte le divisioni di business. Il risultato operativo si attesta a 905 milioni, in crescita del 14%, anche grazie al contenimento dei costi dopo la ripresa dell’inflazione. I costi salgono comunque del 4,9% a 2,8 miliardi, anche per una “maggiore retribuzione variabile e per gli aumenti salariali previsti dal contratto”. Cresce del 3% pure l’utile netto, attestandosi a quota 617 milioni. La raccolta netta dei prodotti di investimento raggiunge quota 1,7 miliardi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Un altro trimestre da record: Poste corre in vista dell’Opas su Tim Ai DramaI Woke Up as a Parrot and Made My Owner a Streaming Star Notizie correlate Poste lancia l’opas su Tim: offerta totalitaria da 10,8 miliardiPoste Italiane accelera su Telecom Italia e mette sul tavolo un’opas totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro. Leggi anche: Poste annuncia Opas su Tim: offerta da 10,8 miliardi, obiettivo delisting Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un altro trimestre da record: Poste corre in vista dell’Opas su Tim; Poste, trimestre ancora in crescita in vista dell’Opas su Tim; Poste Italiane chiude un altro trimestre record: ricavi a 3,5 miliardi e utile a 617 milioni; Poste, trimestrale da record. Del Fante: Con Tim un nuovo capitolo del nostro percorso. Un altro trimestre da record: Poste corre in vista dell’Opas su TimPoste Italiane registra il quarto trimestre consecutivo da record, con ricavi e utili in crescita e una revisione al rialzo della guidance. lanotiziagiornale.it Poste Italiane, primo trimestre record: ricavi a 3,5 mld trainati dai servizi finanziariPoste Italiane archivia il primo trimestre con risultati recordi: EBIT adjusted a 905 milioni (+14%), utile netto a 617 milioni e forte crescita in tutti i business. Atteso per luglio il nuovo piano i ... wallstreetitalia.com Dal Corriere.it - Poste, nel primo trimestre 2026 salgono utili e ricavi. L’AD Del Fante: con Tim primo operatore mobile in Italia. Il manager: «L'anno comincia con risultati particolarmente solidi». Migliorate le stime di crescita per i prossimi trimestri. #PosteItalian - facebook.com facebook Poste alza la mira sui conti 2026 e punta a una super piattaforma con Tim x.com