Un altro blitz della locale a Monfalcone | sequestrati 200 vestiti la metà era senza etichetta

Nella giornata di oggi, un intervento delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di circa 200 capi di abbigliamento in un negozio di Monfalcone. La merce sequestrata comprende magliette e altri vestiti, molte delle quali prive di etichette o con etichette irregolari. In 102 casi le etichette erano scritte in lingua straniera e mancava il nome del produttore, mentre in altri 96 capi non era presente alcuna etichetta.

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Quasi 200 capi d'abbigliamento sequestrati da un negozio monfalconese. Vestiti e magliette irregolari per etichettatura e tracciabilità: in 102 casi non riportavano il nome del produttore ed erano scritti in lingua straniera; in altri 96 non avevano proprio l'etichetta.Multe per 1500 euroA.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Blitz della locale in un negozio a Monfalcone: sequestrati oltre 200 prodotti irregolariSequestrati dalla polizia locale 228 prodotti alimentari privi di etichettatura in italiano in un negozio di alimentari a Monfalcone, gestito da un... Blitz della polizia locale: sequestrati soldi, hashish e resina “frozen”Una denuncia e il sequestro di circa 300 grammi di hashish, 300 euro in contanti e tutta l’attrezzatura per pesare e confezionare la droga da vendere. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Blitz della locale in un negozio a Monfalcone: sequestrati oltre 200 prodotti irregolari; Monfalcone, blitz della Polizia Locale al Capodanno Bengalese: Autorizzazione mancante e musica troppo alta; Giro di cocaina in un locale, blitz dell'antidroga a Ronchi: due persone in manette, giù le serrande per un mese; Musica troppo alta e senza autorizzazione: blitz della locale al capodanno bengalese. Blitz della locale in un negozio a Monfalcone: sequestrati oltre 200 prodotti irregolariAl titolare sono state elevate sanzioni per 4.600 euro per varie irregolarità, relative alla vendita, alla corretta informazione dei consumatori e al rispetto delle norme igienico-sanitarie ... triesteprima.it Musica troppo alta e senza autorizzazione: blitz della locale al capodanno bengaleseI fatti sono avvenuti nei giorni scorsi presso l'oratorio San Michele di Monfalcone. Il commento di Anna Cisint: Il rispetto delle regole, anche in occasione delle celebrazioni del capodanno bengales ... triesteprima.it TAVOLA ROTONDA FIBROMIALGIA E TAPPING UN NUOVO APPROCCIO MENTE-CORPO a Monfalcone (GO) - facebook.com facebook