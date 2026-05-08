Umbria maltempo in arrivo | sabato piogge e domenica temporali

Dopo giorni di tempo stabile, un fronte di maltempo sta per interessare l'Umbria. Secondo le previsioni, sabato saranno presenti piogge diffuse su molte aree della regione, mentre domenica si attendono temporali più intensi. Le zone di pianura e i borghi potrebbero essere colpiti da rovesci e raffiche di vento, con un calo delle temperature che interesserà soprattutto le aree interne e le zone più alte.

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? Punti chiave Dove colpiranno con più forza i temporali previsti per domenica?. Come cambieranno le temperature nelle zone di pianura e nei borghi?. Quando si verificherà il picco massimo di intensità del vento?. Quali aree della regione subiranno il calo termico più drastico?.? In Breve Vortice depressionario da 1010 hPa sul Tirreno causa instabilità tra 9 e 10 maggio.. Sabato 9 maggio piogge pomeridiane concentrate sulla dorsale appenninica e centri pedemontani.. Domenica 10 maggio venti forti da sud colpiscono i settori occidentali e settentrionali.. Calo termico significativo previsto per domenica pomeriggio in tutta la regione Umbria.. Un vortice depressionario con 1010 hPa di pressione al centro del Tirreno colpirà l’Umbria tra sabato 9 e domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, maltempo in arrivo: sabato piogge e domenica temporali METEO: CLAMOROSA PRIMA NEVE A QUOTE MOLTO BASSE AL NORD! ITALIA TRAVOLTA DAL CICLONE INVERNALE Notizie correlate Fine dell'anticiclone, in arrivo weekend di maltempo con piogge e temporaliDopo dieci giorni di alta pressione, la regione si prepara ad accogliere la prima perturbazione di marzo con rovesci diffusi e calo termico. Leggi anche: Piogge e temporali in arrivo nel Cesenate: scatta l'allerta meteo per domenica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meteo UMBRIA Video: previsioni aggiornate; Meteo: l’Umbria volta ancora pagina. Piogge in arrivo e stop al caldo. Ecco dove; Meteo.it: Tg Meteo Regionale Umbria Video; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile. Meteo, nessuna tregua dal maltempo: nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimanaUna saccatura depressionaria si avvicina dall'Europa occidentale mentre il promontorio anticiclonico sul Mediterraneo tende a muoversi verso est. iltempo.it Meteo Italia: piogge e maltempo in arrivo da mercoledì 5 maggio. Ecco le previsioniClima perturbato con piogge e temporali diffusi al Centro-Nord, mentre tempo variabile al Sud con temperature oltre i 25°. meteo.it In attesa della finale, il Premio Strega fa tappa a Spoleto. I dodici candidati domenica all'Umbria Green festival. #ANSA facebook Umbria, Magione, Località Monte del Lago x.com