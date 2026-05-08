Venerdì 8 maggio, gli ultimi sondaggi politici mostrano un cambiamento nelle intenzioni di voto degli italiani. Dopo i cali registrati da Lega e Fratelli d'Italia, il centrosinistra sembra guadagnare terreno. Tra le forze politiche più votate ci sono il partito guidato dalla segretaria del principale partito di centrosinistra e il partito di centrodestra, con differenze nelle percentuali di consenso. Le rilevazioni forniscono un quadro aggiornato delle preferenze degli elettori in vista delle prossime elezioni.

Per chi voterebbero gli italiani venerdì 8 maggio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimi sondaggi politici venerdì 8 maggio, il centrosinistra mette la freccia dopo i tonfi di Lega e FdI

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