Ultimati i lavori agli argini Ora il Sambro è più sicuro

Sono stati completati i lavori di rafforzamento degli argini lungo il fiume Sambro, con interventi finanziati dalla struttura commissariale in risposta agli eventi eccezionali verificatisi nel 2023. Le operazioni di messa in sicurezza del territorio sono state portate a termine, migliorando la protezione dell’area. Gli interventi si inseriscono in un piano più ampio di interventi di prevenzione e tutela contro il rischio idrogeologico.

Proseguono con determinazione gli interventi di messa in sicurezza del territorio finanziati dalla struttura commissariale a seguito degli eventi eccezionali del 2023. Tra questi, riveste particolare importanza il cantiere relativo alle difese spondali del torrente Sambro, in prossimità del depuratore del capoluogo, i cui lavori sono recentemente ultimati per un importo complessivo di 250.000 euro. I lavori hanno riguardato una serie articolata di interventi: dalla messa in sicurezza del versante interessato da smottamento, con disgaggio della parete in frana, pulizia e posa di reti metalliche ancorate, fino alle operazioni di ripristino ambientale con semina e rimboschimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Ultimati i lavori agli argini. Ora il Sambro è più sicuroIn sicurezza il versante del fiume interessato dallo smottamento nel 2023. Il cantiere da 250mila euro prevedeva anche la posa di reti metalliche ancorate. . ilrestodelcarlino.it

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