Ultima gara stagionale per serie C e serie D

Si svolge oggi l’ultima giornata di campionato per le squadre di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con le formazioni che affrontano le partite in trasferta. Questa è la ventiseiesima e ultima giornata della stagione, conclusione di un torneo che ha visto le squadre impegnate in diverse sfide durante tutto l’anno.

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Ventiseiesima ed ultima giornata di campionato per le formazioni di serie C e serie D di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza impegnate in trasferta. L’Under 15 in campo a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, nella Final Four regionale di categoria.La formazione di serie C, guidata in.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Austria vs Ghana | Friendlies 2026 Notizie correlate Ultima partita stagionale per il Pioppo Futsal, oggi al Pala Don Bosco arrivano gli 89ers per la 30ª giornata di Serie C1Ultimo pomeriggio di futsal per i gialloverdi del Pioppo Futsal che scenderanno in campo al Pala Don Bosco di Palermo per la 30ª giornata del... Serie A, biglietti Milan-Cagliari: tutte le informazioni utili per l’ultima gara della stagioneScatterà domani, venerdì 24 aprile 2026, la vendita dei biglietti per Milan-Cagliari, sfida valida per la 38ª giornata di Serie A e ultimo impegno... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pescara, ultima spiaggia per i playout; Basket, niente playoff per Napoli: ora l'ultima gara stagionale con Udine; LOTTA ALL’ULTIMO GIRO: Debise festeggia in Gara 1 del WorldSSP in Ungheria davanti ad Arenas e Oncu; Serie B, giovedì ultimo impegno stagionale per l’UniTrento: alle 20.45 in campo a Sommacampagna. Orocash Picco Lecco, al Bione l’ultima sfida stagionale contro Isuzu CereaSabato alle 21 le biancorosse chiuderanno il campionato nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione La formazione veneta arriva a Lecco ancora impegnata nella lotta salvezza: Vogliamo onorare l ... msn.com NBA, mai nessuno come Jokic nella storia: leader stagionale per rimbalzi e assistSia che giochi o che non giochi l’ultima gara stagionale contro San Antonio, Nikola Jokic ha già scritto una pagina di storia della NBA, diventando il primo giocatore di sempre a chiudere una stagione ... sport.sky.it Basket: domenica a Brescia l’ultima gara in serie A per la retrocessa Dinamo x.com Ultima gara del girone #PLAYOFFSerieC Con la qualificazione ai quarti già in tasca, le gialloviola affrontano la lunga e difficile trasferta di Ragusa per continuare a sognare Serie C | Playoff, Primo Turno Domenica 9 maggio 2026 ASD Ragusa V - facebook.com facebook