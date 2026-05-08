Tra le morti sospette legate al settore degli UFO, si conta anche quella di un noto ricercatore, portando a dodici il numero di decessi che hanno sollevato dubbi. La vicenda riguarda figure coinvolte in studi e ricerche sul fenomeno, alcune delle quali sono decedute in circostanze che hanno suscitato interrogativi. Tra queste si trova anche David Wilcock, che si aggiunge agli altri personaggi scomparsi in modo misterioso.

David Wilcock è la dodicesima morte sospetta tra personaggi che, a diverso titolo, hanno avuto a che fare con il mondo dello Spazio e degli Ufo. Negli Usa si fa fitto il mistero relativo alle tanti morti sospette legate a studiosi di ufologica, astrologia, fisica, nucleare. O a dipendenti di aziende che se ne occupano. Esperto di astroarcheologia (la “teoria degli antichi alieni”) aveva scritto diversi libri di successo, e compariva spesso come ospite nella serie di History Channel “Ancient Aliens”. Wilcock era un esponente di punta del movimento UFO disclosure, che fa pressioni sul governo americano affinché riveli le prove sull’esistenza di vita extraterrestre.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - UFO, quelle morti sospette di 12 persone

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