L’Unione Europea ha annunciato che, attualmente, il caro carburante non viene considerato una situazione eccezionale e ha confermato che in caso di cancellazioni di voli il risarcimento è garantito. Nel frattempo, è stato dato il via libera all'importazione di jet fuel dagli Stati Uniti. Tuttavia, se il conflitto in Iran dovesse protrarsi, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni di voli a causa di possibili interruzioni nelle forniture di carburante per l’aviazione civile.

Se la guerra in Iran dovesse continuare, nell’Ue si potrebbero verificare “ritardi” e “cancellazioni” di aerei, oltre a prezzi più alti, a causa di interruzioni nelle forniture di carburante per l’ aviazione civile. A confermarlo, nelle linee guida per il settore dei trasporti approvate venerdì, è la Commissione europea, che per il momento ostenta però tranquillità sottolineando che “la situazione generale rimane stabile e, al momento, non vi sono prove concrete di carenze di carburante”. Ma nel caso il conflitto e la chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz persistessero, “i viaggiatori potrebbero subire disagi, tra cui ritardi, cancellazioni, tempi di percorrenza più lunghi e prezzi più elevati”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ue: “Il caro carburante non è circostanza eccezionale, per ora in caso di cancellazione il risarcimento è garantito”. Via libera al jet fuel Usa

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