Ucraina Zelensky | Da Mosca nemmeno un simbolico cessate il fuoco risponderemo

Durante la notte, l’esercito russo ha condotto attacchi in diverse aree dell’Ucraina. Il presidente ucraino ha dichiarato che non ci sono stati segnali di una volontà di cessare le ostilità da parte russa, anche a livello simbolico. In risposta agli attacchi, le forze ucraine hanno annunciato che risponderanno alle aggressioni. La situazione sul fronte rimane tesa e senza segnali di de-escalation da parte russa.

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Gli attacchi della notte in Ucraina “mostrano chiaramente che, da parte russa, non c’è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco al fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, l’Ucraina risponderà oggi nello stesso modo. Difenderemo le nostre posizioni e la vita delle persone. La Russia deve porre fine alla sua guerra, e tutti vedranno davvero quando inizierà il movimento verso la pace. Gloria all’Ucraina!” Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre è in corso la tregua annunciata dalla Russia nell’anniversario della vittoria durante la Seconda guerra mondiale. “Nel corso della notte scorsa, l’esercito russo ha continuato a colpire le posizioni ucraine.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Da Mosca nemmeno un simbolico cessate il fuoco, risponderemo” VANNACCI CONTRO ZELENSKY: “ORA BASTA DARE SOLDI ALL’UCRAINA” Notizie correlate Iran, cessate il fuoco. Zelensky: "Ora tocca a Mosca"Il presidente ucraino Zelensky ha accolto favorevolmente la notizia della tregua in Medio Oriente, definendola "una decisione giusta" che significa... Conflitto in Ucraina, Putin e Zelensky annunciano il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossaUn cessate il fuoco temporaneo, limitato alla sola Pasqua ortodossa, tra Russia e Ucraina: questa la proposta di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Russia colpisce l'Ucraina dopo aver deciso la tregua unilaterale; Ucraina, Russia annuncia cessate il fuoco per 8 e 9 maggio. Zelensky lo propone già dal 6; Ucraina. Zelensky minaccia, ‘Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza’; Zelensky annuncia la tregua ma è strage russa su Zaporizhzhia: 12 morti e 39 feriti. Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Da Mosca nessuna tregua simbolica, risponderemo. LIVEIniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Ma secondo le autorità locali, subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ... tg24.sky.it Zelensky, da Mosca nemmeno tentativo simbolico di treguaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it UCRAINA | Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta. Nella scorsa notte oltre 140 attacchi di Mosca, 850 droni". #ANSA facebook Ucraina-Russia, una parata senza vittorie per Putin: svanisce l'immagine di uomo forte x.com