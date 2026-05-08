Donald Trump ha annunciato una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina in occasione del Giorno della Vittoria sul nazifascismo, che si celebra il 9 maggio a Mosca. La sospensione dei combattimenti prevede anche uno scambio di prigionieri tra le due parti. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sullo stato attuale dei conflitti o sui termini specifici dell’accordo.

Donald Trump ha annunciato una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina in occasione del Giorno della Vittoria sul nazifascismo, che Mosca celebra il 9 maggio. Lo ha fatto sapere su Truth, spiegando di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky di compiere questo passo. La tregua e lo scambio di prigionieri Secondo quanto riferito, le armi dovrebbero tacere dal 9 all’11 maggio. Il cessate il fuoco prevederebbe anche uno scambio di mille prigionieri per parte. Trump ha espresso l’auspicio che questa iniziativa possa «segnare l’inizio della fine» del conflitto. Cauto il presidente ucraino: «Vedremo se i russi la rispettano oppure agiremo di conseguenza.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ucraina, Trump annuncia tregua di tre giorni: scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca

Trump: «Dal 9 all'11 maggio tre giorni di tregua in Ucraina»

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