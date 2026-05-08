In Ucraina, la tregua annunciata sembra non aver fermato gli scontri quotidiani. Le parti coinvolte si accusano a vicenda di aver infranto gli accordi, mentre i combattimenti continuano senza sosta. Le violazioni sono state segnalate da entrambe le fazioni, rendendo difficile una vera interruzione delle ostilità. La situazione sul terreno rimane tesa, con attacchi che si susseguono regolarmente.

Il conflitto non si ferma neanche in Ucraina. Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, tregua annunciata e attacchi infiniti

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