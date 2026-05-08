Ucraina la tregua annunciata e già violata della Russia

In Ucraina, la tregua annunciata dalla Russia per oggi e domani è stata violata, secondo quanto riferito dal presidente Zelensky. Nella notte si sono verificati attacchi da parte di forze provenienti da Mosca, che hanno coinvolto diverse aree del paese. La situazione rimane tesa, con i momenti di calma che vengono subito seguiti da nuovi episodi di escalation. La violazione della tregua è stata confermata da fonti ufficiali ucraine.

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In Ucraina, oggi e domani la tregua annunciata dalla Russia. Ma il presidente Zelensky denuncia una notte di attacchi di Mosca. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, la tregua annunciata e già violata della Russia Ucraina, la tregua annunciata e già violata della Russia Notizie correlate Ucraina-Russia, Kiev e Mosca si accusano: violata la tregua di Pasqua(Adnkronos) – La tregua di Pasqua in Ucraina è durata poche ore prima di trasformarsi in un nuovo fronte di accuse incrociate. Russia-Ucraina: scambio di prigionieri prima della tregua, ma la Pasqua non ferma le armiIl cessate il fuoco concordato tra Russia e Ucraina in vista della Pasqua ortodossa è iniziato dalle 16 di sabato 11 aprile. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ignorata la tregua ucraina; Zelensky annuncia la tregua ma è strage russa su Zaporizhzhia: 12 morti e 39 feriti; Ucraina. Zelensky minaccia, ‘Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenza’; Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio. Ucraina, Zelensky minaccia: Mosca ha violato la tregua, agiremo di conseguenzaROMA – Un finto cessate il fuoco. Non può definirsi che in questa maniera la ‘tregua’ annunciata dalla mezzanotte di ieri da Zelensky e già violata diverse volte sia dall’Ucraina che dalla Russia. Con ... dire.it Tregua annunciata da Zelensky dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggioIl governo ucraino propone un regime di cessate il fuoco imminente per salvare vite, critica la tregua russa limitata agli eventi celebrativi e avverte sulle possibili rappresaglie ... notizie.it Ucraina, l’adesione all’Ue. I paletti di Parigi e Berlino che chiedono altro tempo facebook L’Ucraina non è molto diversa dalla Russia, condivide gli stessi problemi del blocco ex sovietico, ma la libertà di stampa e il ruolo dei media restano un unicum. Lo prova l’ inchiesta di Ukrainska Pravda sulla corruzione del circolo Zelensky e questo editoriale x.com