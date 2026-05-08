Ucraina la tregua annunciata e già violata della Russia

Da tv2000.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina, la tregua annunciata dalla Russia per oggi e domani è stata violata, secondo quanto riferito dal presidente Zelensky. Nella notte si sono verificati attacchi da parte di forze provenienti da Mosca, che hanno coinvolto diverse aree del paese. La situazione rimane tesa, con i momenti di calma che vengono subito seguiti da nuovi episodi di escalation. La violazione della tregua è stata confermata da fonti ufficiali ucraine.

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In Ucraina, oggi e domani la tregua annunciata dalla Russia. Ma il presidente Zelensky denuncia una notte di attacchi di Mosca. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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