Ucciso e bruciato fuori lo stadio | carcere annullato per i 3 killer

Sono stati annullati gli arresti in carcere per tre uomini accusati dell’omicidio di un uomo di 35 anni, avvenuto fuori dallo stadio. La vittima, titolare di una concessionaria d’auto con precedenti per ricettazione, è stata trovata uccisa e data alle fiamme. I tre sospettati erano stati arrestati in precedenza, ma ora la loro custodia cautelare non è più valida.

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Annullata l’ordinanza della custodia cautelare in carcere per Raffaele Simonelli,Placido Tonziello, Armando Di Puoti accusati dell’efferato omicidio di Matteo Tesorello, 35enne di Frignano, titolare di una concessionaria d’auto, con precedenti per ricettazione. Venne ritrovato carbonizzato nel.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Ucciso e bruciato fuori allo stadio, 3 arresti dopo 22 anni Hayati Aroyo ucciso a coltellate e bruciato: chiesti oltre 16 anni per la “femme fatale” e il killer, 11 per il paloSesto San Giovanni (Milano), 20 aprile 2026 - Quasi 45 anni di carcere è la condanna complessiva chiesta dalla Procura di Monza per i tre accusati... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: 'Ucciso dalle Br'. Gaffe di Valditara su Piersanti Mattarella. Lui: 'Solo un lapsus'. Ucciso con 30 coltellate e bruciato. Giudizio immediato per gli accusatiGiudizio immediato per i tre accusati dell’omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l’uomo di origine turche ucciso con trenta coltellate all’alba del 23 luglio scorso e poi bruciato in un monolocale al ... ilgiorno.it Hayati Aroyo ucciso e bruciato a Sesto San Giovanni: la Procura chiede il giudizio immediato per i tre sospettatiSesto San Giovanni (Milano), 3 Marzo 2026 - La Procura di Monza ha chiesto il giudizio immediato per il terzetto accusato dell'omicidio di Hayati Aroyo, 62 anni, l'uomo di origine turche ucciso con ... ilgiorno.it