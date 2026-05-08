Uccise usuraio che gli prestò i soldi per la droga arrestato dopo 9 anni

Un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso un usuraio che gli aveva prestato denaro per comprare droga. L’episodio risale a circa nove anni fa, quando l’uomo ha commesso il delitto e poi è rimasto sotto il radar delle forze dell’ordine fino a oggi. La vicenda si è conclusa con l’arresto, dopo un lungo periodo di indagini e attività investigative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Ha ucciso l’usuraio che gli aveva prestato i soldi per acquistare una partita di droga, poi sequestrata. E’ l’accusa a carico di un 52enne di Giugliano in Campania (Napoli), arrestato dai Carabinieri per omicidio aggravato dalla premeditazione su ordine del giudice per le?indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord. Il fatto si verificò nel 2017, quando la vittima 50enne fu uccisa da diversi colpi d’arma da fuoco nel parcheggio di un albergo di Giugliano. Per qualche anno l’indagine ha fatto pochi progressi;?nell’immediatezza dei fatti si parlò anche di camorra, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano acquisirono molti elementi anche con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, individuarono il 52enne ma senza elementi che potessero attribuirgli con certezza la responsabilità del delitto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Uccise usuraio che gli prestò i soldi per la droga, arrestato dopo 9 anni Notizie correlate Presta soldi a tassi da usuraio: arrestatoPrima gli aveva prestato un’ingente somma a tassi usurari, poi lo aveva minacciato di morte e aumentato gli interessi a 600 euro per ogni giorno di... Omicidio a Torino Barriera di Milano: uccise a forbiciate l'usuraio-picchiatore che lo minacciava, rinviato a giudizioL'assassino, un ludopatico che era stato vessato e picchiato, ha confessato tutto. Contenuti di approfondimento Si parla di: Empoli uccise la moglie soffocandola | 85enne rinviato a giudizio. Uccise usuraio che gli prestò i soldi per la droga, arrestato dopo 9 anni- CASERTA, 08 MAG - Ha ucciso l'usuraio che gli aveva prestato i soldi per acquistare una partita di droga, poi sequestrata. E' l'accusa a carico di un 52enne di Giugliano in Campania (Napoli), ... ansa.it Non riuscì a saldare un debito e uccise l'usuraio, arrestatoE' stato arrestato ieri mattina Rosario Marrone, 52 anni. E' accusato di essere l'omicida di Michele Lorenzetti, ucciso nel parcheggio dell'albergo Il Segreto a Licola (Napoli) il 3 aprile del 2017. rainews.it