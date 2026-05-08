Un uomo, risultando ubriaco, è stato fermato in Brianza dopo essere stato ricercato per un tentato omicidio avvenuto a Milano lo scorso aprile. La sua fuga durata un mese ha sollevato domande sulla sua capacità di eludere le forze dell’ordine. L’aggressione, che ha coinvolto gravi ferite, ha portato all’identificazione e alla successiva cattura del sospetto. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini ancora in corso.

? Domande chiave Come ha fatto un ricercato per omicidio a sfuggire per un mese? Cosa ha scatenato l'aggressione brutale avvenuta a Milano lo scorso aprile? Come è stato possibile rintracciare il sospettato durante un controllo ordinario? Perché l'uomo è riuscito a circolare liberamente dopo il violento attacco??? In Breve Aggressione avvenuta il 19 aprile a Milano con bottiglia infranta contro un connazionale. Fermo emesso dalla Procura di Milano il 23 aprile contro il trentaseienne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ubriaco fermato in Brianza: è lui che tentò di uccidere a Milano

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