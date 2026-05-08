Tutto sulla visita di Papa Leone a Napoli e Pompei | le tappe i discorsi le sorprese e gli imprevisti

La visita di Papa Leone a Napoli e Pompei si è aperta alle 8,52 con l'atterraggio dell'elicottero nell'area meeting del Santuario della Madonna del Rosario. La giornata è proseguita con diverse tappe, discorsi e alcuni imprevisti, coinvolgendo fedeli e autorità locali. Durante l’evento, il Papa ha pronunciato diversi discorsi e sono state effettuate sorprese che hanno attirato l’attenzione dei presenti. La giornata si è conclusa con la partenza del pontefice.

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La lunga giornata della prima visita pastorale di Papa Leone tra Pompei e Napoli è iniziata alle 8,52 quando l'elicottero che lo trasportava è atterrato nell'area meeting del Santuario della Madonna del Rosario. Migliaia le persone accorse già dalle prime ore del mattino per una giornata ricca di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei: incontro a Piazza Bartolo Longo l'8 maggio, tutte le tappeIl santuario di Pompei accoglierà Papa Leone XIV, che ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio in visita pastorale a Pompei e a... Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiSi attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace; La visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli in diretta su Canale 21; Napoli attende il Papa per mostrare il volto migliore dell'accoglienza. Papa Leone a Pompei: tutto pronto per la visita al Santuario, attesi migliaia di fedeliPompei si prepara ad accogliere Papa Leone per la sua prima visita ufficiale in Italia del 2026. Cresce l’attesa nella città mariana, dove sono in corso gli ultimi preparativi ... ilmessaggero.it È il giorno di Papa Leone: tutto quello che c'è da sapere sulla visita del pontefice a Napoli e PompeiIl giorno tanto atteso è arrivato. Pompei e Napoli sono pronte ad accogliere Papa Leone XIV ad un anno dalla sua elezione. Una giornata ricca di appuntamenti destinata a seminare germogli di pace (un ... napolitoday.it Papa Leone XIV arriva a Piazza Plebiscito: 30 mila persone in visibilio al suo ingresso. - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com