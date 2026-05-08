Tutto pronto per Fattorie Aperte in Campania | laboratori percorsi didattici e ludici per conoscere i prodotti agroalimentari di qualità

Inizia la XVII edizione di “Fattorie Aperte” in Campania, un evento che prevede laboratori, percorsi didattici e attività ludiche dedicati alla scoperta dei prodotti agroalimentari di qualità. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura regionale, si inserisce nel Programma di Educazione Alimentare e mira a far conoscere la vita nelle fattorie e la natura attraverso diverse attività per il pubblico.

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Far conoscere la vita rurale e la bellezza della natura, promuovendo il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di “Fattorie Aperte”, appuntamento giunto alla XVII edizione e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nell’ambito del Programma di Educazione Alimentare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Torna Fattorie aperte in Campania: laboratori e lezioni di dieta mediterraneaTrascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di... “Fattorie Aperte in Campania”, il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno, laboratori e degustazioniIl Casertano torna protagonista con la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”, l’appuntamento regionale dedicato alla... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tutto pronto per Fattorie Aperte in Campania: laboratori, percorsi didattici e ludici per conoscere i prodotti agroalimentari di qualità; Fattorie Aperte in Campania, il 9 maggio a Piana di Monte Verna convegno, degustazioni, laboratori presso l’Istituto Ricciardi; Pranzo del 1 maggio in agriturismo ad Atessa tradizione e gusto; Giornate Gastroenterologiche Casertane: tutto pronto per IV edizione. Giornata delle Fattorie Didattiche domenica 12 ottobre in VenetoDomenica prossima 12 ottobre torna la Giornata delle Fattorie Didattiche Aperte del Veneto, un evento diffuso su tutto il territorio regionale dedicato a famiglie, scuole e cittadini. Un'occasione ... ansa.it Torna #Fattorie aperte in #Campania: #laboratori e #lezioni di #dietamediterranea ildenaro.it/torna-fattorie… x.com Fattorie Aperte: Madre Terra per festeggiare tutte le MAMME facebook