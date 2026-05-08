Una nave da crociera ha segnalato i primi casi di Hantavirus a bordo, scatenando molte reazioni sui social media. Contestualmente, sta tornando alla ribalta un vecchio video in cui si vede un intervento di una persona, apparentemente un noto imprenditore, che afferma che “tutto è già pianificato”. La combinazione di queste due notizie ha generato molte discussioni online e ha attirato l’attenzione sui temi della sicurezza sanitaria e delle teorie del complotto.

La notizia dei primi casi di Hantavirus registrati a bordo di una nave da crociera ha provocato una nuova ondata di reazioni sui social network. Nelle stesse ore è tornato infatti a circolare un vecchio video di Bill Gates nel quale il fondatore di Microsoft affermava che “La prossima pandemia potrebbe essere molto più grave del COVID”. La diffusione del filmato ha riacceso polemiche e accuse online, con migliaia di utenti che hanno collegato le parole dell’imprenditore americano alle notizie riguardanti il virus. Nel giro di poche ore il video è stato condiviso su diverse piattaforme social, accompagnato da commenti durissimi contro Gates. Tra le frasi più rilanciate compare quella di un utente che scrive: “Questo bastardo assassino sta preparando il terreno per la prossima pandemia, tutto è già pianificato”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tutto è già pianificato!”. Hantavirus, quel vecchio video di Bill Gates: esplode la polemica

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