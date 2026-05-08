Tutti in martedì in parrocchia con i vigili-allenatori l' iniziativa a Torino Barriera di Milano per la legalità

Martedì scorso, presso la parrocchia Maria Regina della Pace a Torino, si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto i vigili urbani come allenatori di calcio a cinque e pallavolo. L'evento si è tenuto in via Malone 19, nel quartiere Barriera di Milano, e ha visto la partecipazione di cittadini e giovani del quartiere in un contesto di confronto e attività sportive. La partecipazione degli agenti come istruttori è stata parte integrante della giornata dedicata alla promozione della legalità.

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