Tutti in martedì in parrocchia con i vigili-allenatori l' iniziativa a Torino Barriera di Milano per la legalità
Martedì scorso, presso la parrocchia Maria Regina della Pace a Torino, si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto i vigili urbani come allenatori di calcio a cinque e pallavolo. L'evento si è tenuto in via Malone 19, nel quartiere Barriera di Milano, e ha visto la partecipazione di cittadini e giovani del quartiere in un contesto di confronto e attività sportive. La partecipazione degli agenti come istruttori è stata parte integrante della giornata dedicata alla promozione della legalità.
A Torino, gli agenti della polizia locale sono anche allenatori di calcio a cinque e pallavolo. Succede alla parrocchia Maria Regina della Pace, in via Malone 19 (quartiere Barriera di Milano). Qui, dal 5 maggio al 28 luglio, prende di nuovo forma il centro di aggregazione giovanile e sportivo in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Aymane Atide TurinTrips. . La serie sui quartieri di Torino prosegue, e oggi vi parliamo di Barriera di Milano, un vivacissimo quartiere popolare situato nella parte Nord di Torino! Buona visione a tutti! - facebook.com facebook