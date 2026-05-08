Tutti di corsa per ripulire strade e parchi
In Brianza, molte persone si stanno mobilitando per ripulire strade e parchi, coinvolgendo volontari di diverse età. L'iniziativa prevede la raccolta di rifiuti abbandonati in aree pubbliche, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente locale. Le operazioni sono programmate in più giorni e coinvolgono gruppi di cittadini, associazioni e istituzioni che collaborano per mantenere più pulito il territorio.
In Brianza non si corre solo per allenarsi: si corre per prendersi cura del territorio. È questa l’idea alla base di “We Plogging”, l’iniziativa promossa da Cem, che in questo fine settimana torna a trasformare strade, parchi e sentieri del Vimercatese in una palestra diffusa di cittadinanza attiva, dove lo sport si intreccia con la raccolta dell’immondizia. L’edizione 2026 ha numeri importanti: 46 Comuni, 10 associazioni, 52 eventi e circa mille partecipanti attesi. Un movimento che sta diventando una mobilitazione collettiva. Il format “Raccogli&Cammina” porterà gruppi di cittadini, associazioni e amministrazioni a percorrere il territorio con guanti e sacchi, trasformando l’attività fisica in un gesto concreto di pulizia urbana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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