Tutti di corsa per ripulire strade e parchi

In Brianza, molte persone si stanno mobilitando per ripulire strade e parchi, coinvolgendo volontari di diverse età. L'iniziativa prevede la raccolta di rifiuti abbandonati in aree pubbliche, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell’ambiente locale. Le operazioni sono programmate in più giorni e coinvolgono gruppi di cittadini, associazioni e istituzioni che collaborano per mantenere più pulito il territorio.

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In Brianza non si corre solo per allenarsi: si corre per prendersi cura del territorio. È questa l’idea alla base di “We Plogging”, l’iniziativa promossa da Cem, che in questo fine settimana torna a trasformare strade, parchi e sentieri del Vimercatese in una palestra diffusa di cittadinanza attiva, dove lo sport si intreccia con la raccolta dell’immondizia. L’edizione 2026 ha numeri importanti: 46 Comuni, 10 associazioni, 52 eventi e circa mille partecipanti attesi. Un movimento che sta diventando una mobilitazione collettiva. Il format “Raccogli&Cammina” porterà gruppi di cittadini, associazioni e amministrazioni a percorrere il territorio con guanti e sacchi, trasformando l’attività fisica in un gesto concreto di pulizia urbana.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti di corsa per ripulire strade e parchi The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuseSaranno circa 15mila i runner attesi domani 12 aprile alla Wizz Air Milano Marathon 2026: i 42,195 km tutti da correre attraverseranno gli spazi più... Leggi anche: Un milione di euro sulle periferie. Ok al piano per strade e parchi Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Bari Med Marathon colora la città: in duemila di corsa sul lungomare; Stramilano da record con 62mila runner: il commosso omaggio ad Alex Zanardi e tutti i vincitori; Tutti di corsa per ripulire strade e parchi; Milano si tinge di rosa: domenica 10 maggio la 6° edizione di StraWoman Humanitas, la corsa che promuove la salute femminile. Corsa alla Spada, ci siamo: Grazie a tutti i volontariConto alla rovescia per la manifestazione che prende il via mercoledì. La presidente Pazzelli: Una festa da vivere appieno tra storia e bontà. msn.com Non sognarlo, corrilo! Campo dei Fiori Trail, dieci anni tutti di corsaÈ tutto pronto per la decima edizione del Campo dei Fiori Trail in programma sabato 7 e domenica 8 marzo al Lido di Gavirate, sulla punta occidentale del Lago di Varese. Un traguardo importante per ... sportmediaset.mediaset.it Mimmo “Pupetta” Valente era uno di quei volti che a Ostuni tutti conoscevano. Presente, disponibile e legato profondamente alla sua città, al mondo del sociale, al gruppo folk “La Stella” e alla Futsal Ostuni. «Io continuerò a lottare per tutti», ci disse Mimmo qu facebook Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l'intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. x.com