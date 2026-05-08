Tutela idraulica a Turri Montegrotto escluso dai fondi | Una beffa per i cittadini

A Montegrotto Terme non sono stati assegnati i fondi previsti dal bando nazionale “Opere Medie 2026-2028” per interventi di tutela idraulica. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini, che considerano la mancata assegnazione un’ingiustizia. La comunicazione ufficiale ha confermato l’esclusione del comune dalla lista dei beneficiari, lasciando irrisolti alcuni interventi di messa in sicurezza del territorio.

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Montegrotto Terme resta fuori dai finanziamenti del bando nazionale “Opere Medie 2026-2028”, destinato agli interventi di messa in sicurezza del territorio. Una esclusione che pesa soprattutto sulla frazione di Turri, per la quale l’amministrazione comunale aveva predisposto un progetto di tutela.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Una pianta di orniello per ogni bambino nato nel 2025: il comune di Montegrotto celebra i nuovi cittadiniCinquantotto bambini nati nel 2025, cinquantotto piante di orniello, tipiche dei boschi antichi della pianura veneta. Trump ritenuto inaffidabile dai suoi consiglieri: “Escluso dai briefing”Il Wall Street Journal, quotidiano non di certo ostile a Donald Trump essendo di proprietà di Rupert Murdoch, amico del presidente Usa, fornisce un...