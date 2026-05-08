Tutela del Made in Italy | La nostra battaglia

A Massa e Cozzile è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che sostiene l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nella richiesta di revisione dell’articolo 60 del Regolamento dell’Unione Europea. La mozione si inserisce in un percorso di tutela del settore produttivo italiano, con l’obiettivo di rafforzare le aziende locali contro pratiche considerate dannose per il “Made in Italy”.

Un ordine del giorno votato all’unanimità a Massa e Cozzile a sostegno dell’Anci che, da tempo, chiede la revisione dell’articolo 60 del Regolamento UE n. 9522013 (Codice Doganale dell’Unione). Molte le azioni promosse dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani. "L’obiettivo - spiega il sindaco di Massa e Cozzile Marzia Niccoli - è ottenere l’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’attuale ambito di applicazione di tale articolo, per tutelare il vero ’Made in Italy’. Abbiamo approvato all’unanimità". Il consiglio ha dato mandato al primo cittadino di attivare in ogni modo a supporto delle iniziative di Anci. Lo scopo primario è...🔗 Leggi su Lanazione.it

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