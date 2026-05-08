Turismo sicurezza ed eventi | il futuro della città

Da ilrestodelcarlino.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I temi principali affrontati durante l'incontro di ieri organizzato da Confesercenti sono stati il turismo, i collegamenti tra centro e porto, la sicurezza, la gestione della stazione e le concessioni balneari. Sono intervenuti rappresentanti di diverse realtà per discutere delle questioni che coinvolgono la città e i suoi servizi. L’evento ha visto partecipanti provenienti da vari settori, puntando a fare il punto sulle sfide attuali e future.

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Turismo, collegamento tra centro e porto, sicurezza, stazione e concessioni balneari sono stati al centro del confronto organizzato ieri da Confesercenti con Nicola Mozzoni, Giorgio Fede e Maria Elisa D’Andrea. Ai tre candidati sono state poste domande sui temi ritenuti centrali per il futuro della città e delle imprese. Il primo tema sollevato da Sandro Assenti ha riguardato l’attrattività turistica di San Benedetto. Il presidente regionale di Confesercenti ha chiesto ai candidati come intendano muoversi di fronte a una città che, a suo giudizio, "non è più attrattiva come una volta". Nicola Mozzoni ha indicato come priorità l’analisi dei dati e la definizione di una strategia di promozione: "Non siamo stati al passo con i tempi, occorrono dati per effettuare delle analisi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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